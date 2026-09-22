La visita de León XIV a Lima tendrá uno de sus principales momentos en la base aérea Las Palmas, donde se realizará una misa multitudinaria.
Monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador nacional de la visita papal, estimó que la ceremonia podría convocar al menos a un millón 200,000 personas.
El encuentro religioso está programado para las 10:30 horas y contará nuevamente con la presencia del Señor de los Milagros.
“Esperamos al menos un millón 200,000 asistentes a la misa en Las Palmas programada para el lunes 16 de noviembre, último día de visita del papa León XIV al Perú”, declaró Inca a la Agencia Andina.
Las características de la base aérea permitirán organizar el desplazamiento de una gran cantidad de personas, debido a que el terreno es plano y dispone de accesos, rutas de evacuación y espacios acondicionados para adultos mayores y personas con discapacidad.
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