Miguel Tapia, baterista y compositor de “Los Prisioneros”, llega a Lima para celebrar los 40 años del lanzamiento de “Pateando Piedras” (1986), un álbum que redefinió el sonido del rock latinoamericano. El recital será el 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Barranco.

Al ser Tapia, el responsable de introducir las secuencias, cajas de ritmo y sintetizadores en 1986, resulta plenamente legítimo que sea quien encabece las celebraciones de “Pateando Piedras” con un recital en el que se escucharán los temas del álbum y los clásicos de la agrupación.

Jorge González, el genio creador de la agrupación siempre ha expresado un profundo orgullo por la obra, valorando cómo este trabajo rompió esquemas y mantuvo vigentes sus letras en todo el continente. Mientras, Claudio Narea, fiel a su distancia con el giro electrónico que tomó el grupo en 1986, se mantiene al margen de estos festejos, enfocado en sus propios proyectos y presentaciones.

En Santiago de Chile, la conmemoración ha incluido la exposición gratuita “Pateando Piedras: 40 años de historia” en la Sala City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral

En la capital chilena, la conmemoración ha incluido la exposición gratuita “Pateando Piedras: 40 años de historia” en la Sala City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) —donde miles de fanáticos han podido contemplar joyas históricas como la guitarra original con la que se grabó “El baile de los que sobran” y la batería clásica de Tapia—, así como conversatorios, el lanzamiento simultáneo de tres libros dedicados al legado de la banda e intervenciones especiales en el Metro de Santiago.

Toda esta atmósfera festiva y el despliegue sonoro presentado en Chile llegará a Lima el lunes 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Barranco. La fanaticada peruana —que acogió a la banda desde sus legendarias presentaciones en la Plaza de Toros de Acho a fines de los 80— podrá revivir en vivo este espectáculo único y definitivo con lo mejor de la discografía de Los Prisioneros.