Las regiones del país necesitan contar con más helicópteros para responder con rapidez ante posibles emergencias por el fenómeno de El Niño. Así lo advirtió el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno de la Cámara de Senadores, Francisco Calisto Giampietri, quien señaló que la limitada disponibilidad de aeronaves dificulta la capacidad de reacción frente a desastres.

Tras reunirse con representantes de las Fuerzas Armadas en Arequipa, el senador indicó que las instituciones deben estar preparadas para actuar de manera oportuna ante posibles lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos e incendios forestales.

Calisto explicó que las Fuerzas Armadas están trabajando para habilitar aeronaves y disponer de más horas de operación. Sin embargo, consideró necesario fortalecer la capacidad aérea del país para movilizar personal y atender las emergencias que puedan presentarse en distintas regiones.

“Necesitamos tener un parque de aeronaves más potente”, manifestó. Además, planteó que cada región debería contar con un número mínimo de helicópteros que permita responder ante situaciones de emergencia sin depender exclusivamente de unidades que deban ser trasladadas desde otros lugares.

Como ejemplo, mencionó los incendios registrados en Cusco y señaló que disponer de más aeronaves permitiría intervenir con mayor rapidez. Los helicópteros pueden facilitar el traslado de brigadistas y equipos hacia zonas de difícil acceso, además de apoyar en las labores de respuesta ante desastres.

En estos escenarios, la capacidad de respuesta no solo depende de la coordinación entre instituciones, sino también de la disponibilidad de equipos y recursos operativos.

Queda pendiente conocer las medidas concretas que el Ejecutivo adoptará para fortalecer la capacidad aérea de las Fuerzas Armadas y garantizar que las regiones cuenten con recursos suficientes para responder ante eventuales desastres naturales.