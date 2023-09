Milena Federici lanza canción ‘Hasta que amanezca’ junto a Andrea Luna.

La talentosa y versátil actriz y cantante Milena Federici vuelve al terreno musical con un nuevo y pegajoso sencillo que ha grabado en colaboración con la guapa y carismática Andrea Luna, “Hasta que amanezca” es el título del corte que estará disponible desde el 22 de septiembre en todas las plataformas de streaming y que se estrenará a la par de un videoclip que dará que hablar.

La historia de Milena dentro del mundo de la música y la actuación ha sido sorprendente, empezó desde muy pequeña cuando inspirada en las telenovelas musicales de Cris Morena (Argentina) como “Chiquititas”, “Floricienta”, “Rebelde Way” empezó a soñar en convertirse en una actriz y cantante de renombre, pisar los escenarios y ser una artista, es así que empieza sus estudios en la Asociación Cultural Preludio lugar donde recibió teoría y técnicas para desenvolverse en escena, “Empecé haciendo el taller montaje de “El jardín Secreto” y fue increíble y me enamoré, me encanto y me di cuenta que esto me hacia feliz, estar en un escenario sentir la adrenalina, de cantar una historia frente al público es un sentimiento que de hecho no es muy fácil de explicar”, señala Milena.

“Terminé el colegio y empecé la universidad y me metí en comunicaciones, buscando las herramientas para seguir mi sueño de actuar y cantar”, señala la artista quien ha llevado cursos de actuación en Nueva York y ha participado en varias producciones nacionales como “Al fondo hay sitio”, “los Milagros de la Rosa”, “Junta de vecinos”

“Me encanta el arte 360, es decir cuando tienes que cantar y actuar a la vez, me fascina tener esa versatilidad”. Este año Milena se atrevió a más y en conjunto con Andrea Luna grabó el tema “Hasta que amanezca”, “es una canción que habla del empoderamiento de la mujer en el sentido que en esta sociedad los hombres tratan a la mujer como un objeto sin pensar en sus sentimientos y esta canción pone en su lugar a aquellos hombres, no estamos a su disposición cuando se les antoje”, menciona la joven cantante.

La canción cuenta con la producción de Apolo Records y el videoclip esta dirigido por Renzo Amado.