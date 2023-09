Milett Figueroa ha dado de qué hablar por los coqueteos con Marcelo Tinelli en ‘Bailando 2023′. Por ese motivo, Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron sobre la supuesta relación con el conductor del reality de baile.

La modelo confesó que tiene el número de WhatsApp del argentino y le reveló la razón a los conductores del espacio de Willax.

La peruana confesó que Tinelli la tiene agendada porque es parte de la producción. Por otro lado, dijo que el conductor le parece atractivo porque actualmente le atraen las personas mayores.

“ Me parece una persona muy atractiva, siempre lo he dicho. A mí, realmente, me gustan las personas más grandes ”, manifestó Milett.