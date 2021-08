La cantante y actriz Milena Zárate aclaró que mantiene una buena relación con Leslie Moscoso. Ellas se unieron para enfrentarse a Belén Estevez y Cuto Guadalupe en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche, donde pudo conocerla un poco más.

Recordemos que el sábado pasado, Milena Zárate y Leslie Moscoso se enfrentaron en la pista de baile de ‘Reinas del show’ en un versus donde salió triunfante la actriz colombiana. Sin embargo, Moscoso no habría guardado ningún resentimiento.

“La pasé excelente, hice un plato peruano que jamás en la vida había hecho y me salió bien. La receta fue de la mamá de Leslie, pero yo le puse el toquecito de Milena. Leslie y yo hicimos buena dupla en la cocina, aunque ella quería explicarme hasta cómo picar una cebolla o pelar un ajo, ¡no te pases!”, señaló Milena Zárate.

“(¿Somos muy competitivas?) En este espacio tuve la oportunidad de conocer un poco más a Leslie y me parece una persona muy competitiva y muy picona, y yo también lo soy. Entonces, nosotras no somos polos opuestos, somos igualitas, hubo un choque fuerte, pero todo salió bien”, agregó la también actriz.

Sobre Augusto Barrera

La competidora de ‘Reinas del show’ reconoció que sí conquista por el estómago. Es más, contó que engríe a su novio preparándole lomo saltado y tallarines verdes. Sobre su competidora, la jurado Belén Estevéz señaló que es “pésima en la cocina”

“Belén es pésima en la cocina, se le quema hasta el agua. Lo único que hizo fue hacerle barra a “Cuto”. Ella conquista moviendo las caderas, no por el estómago. Pero, felizmente, ‘Cuto’ sí sabe cocinar, él mueve bien la olla y también sabe bailar, es un hombre completo”, expresó.

También se animó a contar que está próxima a celebrar su primer aniversario de novios con Augusto Barrera. “¿Matrimonio? Yo creo en el amor, pero, en realidad, no me visualizo aun formando esa familia. Sí lo hemos hablado, pero por ahora no. Yo pienso primero en proyectarme, en crecer, creo que ahora sería muy apresurado”, dijo.

