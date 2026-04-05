Milett Figueroa confirmó su participación en el elenco de la película 'La Gran Sangre’. La noticia llega tras su reciente paso por Argentina, tras la cual retomó sus compromisos profesionales en Perú.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que muestra parte del proceso de esta nueva etapa en su carrera. En las imágenes, la modelo aparece sosteniendo el guion de la cinta.

El contenido difundido por la artista muestra un sobre negro con el logo de la franquicia, dentro del cual se revela el personaje que asumirá. De acuerdo con las imágenes, Figueroa interpretará a la “enfermera María”, un papel ligado a la trama principal de la historia.