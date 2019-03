Milett Figueroa: “Confío mucho en mis capacidades como actriz”

Síguenos en Facebook

Sonriente, nerviosa, pero entusiasmada y muy segura de sí, Milett Figueroa confía en ganarse el aplauso del público cuando encarne a Olga Arellano, La Brasileña, la prostituta que seduce al capitán Pantaleón Pantoja, un hombre casado y fiel, en el musical de Pantaleón y las visitadoras, puesta en escena basada en la novela de Mario Vargas Llosa.

Adaptada por el español David Serrano y dirigida por Juan Carlos Fisher, la obra relata cómo “Don Panta” se las ingenia para satisfacer las necesidades sexuales de los soldados de la selva con el apoyo de serviciales meretrices encabezadas por La Brasileña.

¿Cómo llegas a la obra?

Me llamaron para hacer un casting para uno de los personajes principales, pero no sabía qué obra era. Me pidieron que llevara una canción y una semana después me llamaron para decirme que iba a tener un papel en el musical de Pantaleón y las visitadoras. Yo quería trabajar hace muchísimo tiempo con Juan Carlos Fisher. He sido una fiel seguidora de los musicales, de las obras de teatro.

¿Y cuál fue tu impresión al saber que ibas a interpretar a La Brasileña, un personaje muy importante en la obra?

No es nada fácil interpretar a una prostituta de los años 50, en la selva, donde hubo muchos riesgos, donde se excedían bastante en muchas cosas y donde las mujeres sufrían mucho el machismo, porque las trataban de lo peor y tenían una vida muy pobre y desgraciada. Y, en ese contexto, La Brasileña utiliza su don físico para manipular a sus clientes, porque trabajar de prostituta era lo único que tenía. Las mujeres de ese tiempo pensaban lo mismo porque no tenían estudios.

¿Has leído el libro o visto la película?

Claro. Es una comedia muy rica y muy bonita para leer. Se disfruta mucho leer un libro de Mario Vargas Llosa. También vi la película (de Francisco Lombardi) para ver cualquier tipo de información, pero el musical está basado en el libro.

¿Qué verá el público de tu personaje en la obra?

Van a ver a una mujer que va a seducir a un hombre como solo ella lo sabe hacer, la manipulación bajo su belleza física. Va a jugar con eso, pero en la transición de la historia se da cuenta de que está enamorada de él (Pantaleón Pantoja) y se envuelven en un romance del cual no pueden salir. La historia no tiene dónde acabar.

¿Cómo manejarás el aspecto de la sensualidad o los destapes?

Bueno, el musical lo van a poder ir a ver chicos mayores de 14 años. La gente suele prejuzgar, pero yo creo que tendrían que ir a verlo para que sepan realmente lo que tiene este personaje y lo que lleva dentro de él. Es muy interesante. A mí me encanta. Si han leído el libro, se pueden imaginar más o menos qué viene. Pero es un musical al que puede ir toda la familia. Imagina qué pueden ir a ver. No tiene nada de malo. Así que tranquilos, no se escandalicen (risas). Ella empieza muy sensual, pero luego se va conociendo cuál es su historia real.

Llevas cuatro años preparándote como actriz, ¿te sorprendió que te elijan para este papel?

No, porque creo que una también se hace en el camino. A mí no me sorprende nada en esta vida, en esta carrera. Juan Carlos me eligió y creo que estoy muy bien para el personaje. Confío mucho en mi preparación y en las capacidades que tengo, y en cómo quiero contar la historia. Quiero contarla de una manera diferente a otros personaje que hayan visto, de una manera más sensible y más humana.

La gente en las redes sociales piensa que el papel te quedará muy grande, que te falta mucho como actriz. ¿Qué les dirías?

Hasta hoy no he escuchado comentarios de esos, gracias a Dios, y si los hay, que debe haber definitivamente, pues cada opinión es subjetiva. Los comentarios de cada uno se respetan, pero yo creo que he pasado por muchos personajes y este es uno que me toca en el momento exacto para poder interpretarlo con un nivel de conciencia mucho más avanzado de cuando empecé a los 18 años. Ahora puedo hacer un personaje de esta envergadura. Yo sé que el público lo va a disfrutar. Yo sé que el director y todo el equipo de producción confían en mí. Estoy muy feliz.

¿Qué viene después del musical?

La idea es irme al extranjero. Tengo otros proyectos afuera con una agencia, tengo varios casting por hacer. Este proceso en la actuación está siendo un lindo viaje para mí y quiero seguir disfrutándolo.

Datos

Participó en los realities Combate y Esto es guerra. En el 2016 ganó la primera temporada de El gran show. Ha actuado en series como AFHS, El regreso de Lucas, Solo una madre y De vuelta al barrio.