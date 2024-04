Milett Figueroa no fue a la avant premiere de su película y organizador la ‘echa’: “Está cobrando demasiado”

¿Toda una diva? En medio de las especulaciones sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli, la modelo peruana Milett Figueroa ha causado controversia al decidir no asistir a la avant premiere de ‘Vampiras’, película en la que participó.

Como se sabe, Milett Figueroa participo en esta producción como protagonista hace más de un año, por lo que sorprendió al no aparecer en la alfombra roja del evento. Sin embargo, el organizador habría revelado el peculiar motivo de su ausencia.

¿Por qué Milett Figueroa no asistió a la avant premier de su película?

La proyección especial de la cinta se desarrollo el pasado miércoles 10 de abril, en la que se hicieron presentes destacadas figuras del espectáculo nacional como Susy Díaz.

Las cámaras del programa de espectáculo ‘Amor y Fuego’ conversaron con el organizador del evento para consultarle por la ausencia de Milett Figueroa. pero la respuesta fue insólita. “ Está cobrando demasiado monto ”, se le escuchó decir al representante.

El apodo que le pusieron las hijas de Marcelo Tinelli le pusieron a Millet Figueroa

El conductor del programa ‘Socios del Espectáculo’, Rodrigo Lussich, aclaró que las hijas de Tinelli no se refieren a Milett por su nombre, sino que la llaman “la peruana”, aunque subrayó que esto no lo hacen de manera despectiva.

“ Nosotros dijimos desde febrero que [las hijas de Marcelo] no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque no hay acá racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen ‘la peruana’. Bueno, porque es peruana. Nació en Perú… Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa “, expresó.

Además, Mariana Brey contó que el círculo del presentador no ve con buenos ojos a la modelo: “ Me contaron que lo primero que le advirtieron fue: ‘Ojo, es divina, pero es una trepa (trepadora)’. Pero Marcelo se enganchó, no sé si está enamorado “, agregó.





