Milett Figueroa tras ser eliminada de Bailando: Jamás imaginé que una lesión me podría dejar fuera.

Milett Figueroa se mostró triste tras su salida del programa ‘Bailando 2023′, que conduce su pareja Marcelo Tinelli, pero afirmó que disfrutó en todo momento cuando estuvo en la pista de baile y espera recuperarse de su lesión para regresar al reality.

“ Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imaginé que una lesión en la cervical me podría dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van. Gracias infinitas a Marcelo Tinelli por esta increíble oportunidad, por el cuidado y el amor, gracias a toda la producción. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble”, escribió la modelo en Instagram.

Además, Milett agradeció a sus compañeros por recibirla con cariño y los alentó a perseguir sus sueños.

“Me encantó conocerlos, aprendí y disfruté demasiado, me hubiera encantado seguir dándolo todo, para ver hasta dónde podíamos llegar. Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver”, añadió.

Milett Figueroa habla de su salida de Bailando

Hace unos días, Tinelli hizo oficial la salida de Milett Figueroa debido a una lesión de un golpe durante un ensayo. En las reglas señalan que la participante que no baila queda fuera de la competencia.

“ Milett no sigue en el programa, está lesionada y por eso vino el doctor. Ha sido una decisión médica porque ella quería pasar este ritmo. Lamentablemente, tiene una lesión cervical, un desplazamiento de vértebra bastante importante, también una pequeña fisura en el disco. No podemos hacer nada, nosotros pusimos las reglas, más allá de que esto sea de fuerza mayor. Quien no baila queda eliminado. Hoy estuvo con tratamiento de ozono, se puede parar, pero está con cuello ortopédico”, manifestó Marcelo.

¿Qué pasó? Marcelo Tinelli se encargó de comunicar que su pareja y participante de 'Bailando 2023', Milett Figueroa ha sido eliminada del programa por cuestiones de salud. "Ha estado con mucho dolor, esperemos que mejore" sostuvo el conductor argentino. (Fuente: América TV)