Miley Cyrus revela conversación íntima con Nick Jonas y Priyanka Chopra responde

Miley Cyrus reveló en su cuenta oficial Instagram una conversación que mantuvo con su expareja Nick Jonas, quien ahora está casado con la modelo Priyanka Chopra.

La cantante estadounidense compartió el mensaje. "That moment when even your ex knows your socials have been (signo de fuego)" (Ese momento en el que tu ex sabe que tus redes sociales han estado ardiendo).

Además se ve una imagen que había enviado ella a Nick donde sale con un polo de los Jonas Brothers.

Nick Jonas respondió "Amazing. These throwback shots have been" ( Impresionante. Esos post del pasado han estado ardiendo).

Además Priyanka Chopra también comentó el post al ver que ambos mantienen una conversación en Instagram.

"Lol. Hahahaha.... Hubby is right. These post r (flaming icon)" ( Risas. Mi marido tiene razón. Estos post han estado ardiendo), escribió.