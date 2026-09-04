Milo J estrenó un nuevo videoclip en vivo de su tema “solifican12”, registrado durante el concierto que ofreció el pasado 17 de abril en el Estadio Nacional de Lima. El material grabado revivió su última presentación en Perú que reunió a más de 40 mil personas y que marcó uno de los momentos más importantes de su expansión internacional.

El cantante argentino decidió incluir los videos que sus fanáticos grabaron durante aquella presentación, utilizándolos como un collage de imágenes dentro del registro oficial.

Con 19 años, Milo J se convirtió en el artista más joven en llenar el Estadio Nacional de Perú. Además, el concierto representó su primera presentación en un estadio de fútbol fuera de Argentina.

La fecha también significó un paso en el crecimiento de su recorrido por Latinoamérica y otros mercados. El artista continúa desarrollando su carrera internacional mientras amplía su presencia en distintos escenarios de la región.

Milo J destacó el significado que tuvo para él poder conservar en video la interpretación realizada en Lima. El cantante también relacionó la canción con sus raíces y con sonidos propios de la región.

El artista explicó a través de sus redes sociales que la conexión con el público peruano convirtió aquella presentación en un momento que considera parte de su historia. Sobre el registro y el significado de la fecha, señaló

“Perú ya es parte de mi historia. Fue el primer país fuera de Argentina donde pude llenar una cancha y es una noche que no me voy a olvidar. Me pone muy feliz que haya quedado registrada con ‘solifican12’, porque es una canción muy especial para mí y que tiene mucho de las raíces y los sonidos de nuestra región. Poder cantarla esa noche con más de 40 mil personas fue una locura”, escribió.