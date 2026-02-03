Luego de que Samahara Lobatón rompiera su silencio por primera vez tras la brutal agresión que sufrió por parte de Bryan Torres y acusara al Ministerio de la Mujer de no haber seguido los protocolos, la institución decidió emitir un comunicado al respecto.

Cabe recordar que la influencer, durante su participación en el podcast ‘+QTV’, cuestionó al Ministerio de la Mujer y al Centro de Emergencia Mujer (CEM) al denunciar presuntas irregularidades en el manejo de su proceso.

“Ellos alegan por un programa de televisión cosas y se saltaron todo el protocolo. Se supone que tuvieron a hacer una visita a mi hogar, tuvieron que hacerme una pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas, se saltaron todo ese proceso”, declaró la hija de Melissa Klug.

La mañana de este martes 3 de febrero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recurrió a sus redes sociales para difundir un comunicado en el que respondió de manera contundente a Samahara Lobatón, luego de sus declaraciones en el programa de María Pía Copello.

“La Unidad de Protección Especial del MIMP, actuaron frente al presunto caso de violencia en agravio de la señora Samahara Lobatón, con el objetivo de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de ella y de sus hijos”, indicaron.

Asimismo, la entidad pública negó que se hayan omitido protocolos tras la denuncia, como afirmó Samahara Lobatón.

“ Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia. El Ministerio tiene el objetivo de proteger a la niñez vulnerable y desarrolla su trabajo respetando los derechos y la dignidad de todas las personas ”, agregaron.

#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: pic.twitter.com/xGKjxgkMvH — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 3, 2026

En diálogo con el programa digital de María Pía Copello, la influencer señaló que el Ministerio de la Mujer la notificó en un horario inadecuado y fuera de su jornada laboral.

“Se me notificó a las 11 de la noche, a una hora irregular, a esa hora ellos no trabajan. Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie, mis hijos no tienen por qué pasar por ese proceso, mis hijos no están en desprotección. La entidad tiene que ir a constatar que mis hijos están en desprotección. Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen comida, tienen mamá, tienen, nanas, tienen papá, van a colegio, no hay desprotección”, concluyó Lobatón evidentemente molesta.