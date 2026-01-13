Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se habría trasladado al domicilio de Samahara Lobatón para ofrecerle apoyo tras la presunta agresión de su pareja, Bryan Torres. El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes en las que se observa a los representantes de la entidad en la puerta de la vivienda de la influencer.

Si bien no mencionaron nombres ni apellidos, la entidad difundió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que viene brindando atención inicial a la persona agraviada.

“ Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune ”, se lee en el pronunciamiento.

Pronunciamiento de la Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por su parte, el programa Amor y Fuego difundió imágenes de personas con chalecos rojos en los exteriores de la vivienda de Samahara Lobatón, quienes serían integrantes del Programa Nacional Warmi Ñan.

Melissa Klug revela que acudió a comisaría para denunciar a Bryan Torres tras agredir a Samahara Lobatón: “Casi me muero”

Tras la difusión de un video que muestra una presunta agresión contra su hija Samahara Lobatón, Melissa Klug acudió a una comisaría para presentar una denuncia contra Bryan Torres.

La empresaria aseguró que el material la dejó en estado de shock y la motivó a tomar medidas inmediatas ante la gravedad del suceso.

En declaraciones a Trome, Klug afirmó que Bryan Torres debería estar detenido tras la difusión de las imágenes en las que, según señaló, se observa al salsero agrediendo y asfixiando a Samahara luego de una discusión por unos mensajes encontrados en su celular. La madre de la influencer expresó su expectativa de que la justicia intervenga en este caso.

“Ayer recién me lo mandó ‘Amor y Fuego’, y casi me muero, no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría”, declaró a dicho medio.

En el mismo testimonio, Klug expresó su profunda preocupación por la situación de su hija: “Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma. Necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso, estoy desesperada”.

Melissa Klug señaló que no había tenido acceso al video con anterioridad, a pesar de que Samahara aparentemente había pedido ayuda en un momento previo.

Sobre ello, Melissa dijo: “No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso”, tras ser consultada sobre si vio las imágenes cuando su hija llamó a un familiar para salir del departamento.