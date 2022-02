Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio Público anunció que se abrió una investigación a los comediantes Ricardo Mendoza y Norka Gaspar tras burlarse de una agresión sexual de una niña en un transporte público.

“Ministerio Público abrió investigación contra Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; al realizar bromas y comentarios obscenos sobre un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, es lo que se lee en el tuit.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar tras ‘bromear’ con agresión sexual a niña: “Lamentamos todo lo que ha causado”

Tras ser blanco de críticas por ‘bromear’ con la agresión sexual que sufrió una niña en un bus, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar salieron al frente para disculparse por los desafortunados comentarios que emitieron en su programa de YouTube “Complétala”.

A través de un clip que compartieron en redes sociales, el conocido presentador del espacio “Hablando huevadas” y su compañera admitieron que se equivocaron y precisaron que están en contra de la violencia, en cualquiera de sus formas.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de ‘Complétala’ y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, indicó inicialmente Mendoza.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.