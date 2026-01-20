Ante la crisis política desatada tras la confirmación de dos reuniones fuera de agenda entre el presidente José Jerí Oré y el empresario chino Zhihua Yang, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, señaló que será el propio mandatario quien exponga sus argumentos cuando sea citado por el Ministerio Público.

Desde Chosica, durante una inspección a la quebrada San Antonio ante el riesgo de una posible activación por la temporada de intensas lluvias previstas para los próximos 60 días, el titular del Ministerio de Defensa se refirió a la situación que atraviesa el jefe de Estado y precisó que este brindará sus descargos cuando sea convocado.

“Hemos escuchado que el Sr. presidente va a acudir a la Fiscalía como corresponde y también a la Comisión de Fiscalización del Congreso. En esos dos lugares, el presidente explicará los pormenores de tal manera que la población sepa verdaderamente lo que ha sucedido en esas acciones”, manifestó.

No obstante, al preguntarle si “pone las manos al fuego por el presidente”, respondió que “escucharemos”, en alusión a que esperan que las disculpas públicas ofrecidas la madrugada del domingo puedan ser ratificadas cuando sea citado en ambas instancias.

El ministro de Defensa, César Díaz, sostuvo que el presidente de la República, José Jerí, explicará en la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso todos los pormenores sobre su reunión extraoficial con el empresario chino, Zhihua Yang.



Jerí solicita responder ante Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino este 21 de enero

El presidente José Jerí formalizó este lunes su pedido para responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 21 de enero, con el objetivo de ofrecer su versión oficial sobre las reuniones no registradas que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

A través de un documento dirigido al congresista Elvis Vergara Mendoza, titular de dicha comisión parlamentaria, el mandatario expresó su voluntad de participar en una sesión extraordinaria para aportar las aclaraciones necesarias que permitan esclarecer los hechos cuestionados.

El mandatario fundamentó su pedido en “la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna, en el marco del ejercicio de la función de control parlamentario”.

En el documento, Jerí expresó su “plena disposición de concurrir ante la Comisión, para formular las declaraciones y aclaraciones que correspondan, reafirmando mi compromiso con los principios de transparencia, colaboración institucional y respeto al orden constitucional”.

La solicitud presidencial llega en medio de una creciente presión de diversas bancadas que exigen su renuncia o impulsan mecanismos constitucionales como mociones de censura y vacancia para removerlo del cargo.

Encuentros sin registro oficial

Como se recuerda, el líder del Ejecutivo fue captado visitando nuevamente al empresario chino Zhihua Yang, esta vez en uno de sus locales clausurados en la Calle Capón. Este segundo encuentró intensificó cuestionamientos y sospechas de un escenario de posible tráfico de influencias, puesto que la tienda fue abierta para la atención al público tras la visita de Jerí.

Es importante señalar que ninguno de estos encuentros fueron registrados en Palacio y ante la presión mediatica Jerí ofreció diferentes versiones para justificar las reuniones.

Previamente, el mandatario reconoció haber actuado de forma inapropiada al sostener estas reuniones fuera de la sede del Ejecutivo, aunque negó categóricamente haber planificado o ejecutado negocios ilícitos durante las mismas.

Según la versión oficial del presidente, los encuentros con Yang tuvieron como finalidad coordinar festejos por el día de la amistad entre China y Perú, además de otras actividades de carácter cultural vinculadas a la comunidad china en el país.

Los detalles agregados incluyen la mención específica de que Jerí quiere dar su “manifestación” sobre los “reportes periodísticos”, su énfasis en que la información sea “directa, objetiva y oportuna” para el control parlamentario, y su compromiso explícito con la “colaboración institucional” y el “orden constitucional”.

Investigación fiscal en paralelo

La comparecencia solicitada por Jerí coincide con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación, que evalúa los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias vinculados a estas reuniones extraoficiales.

El Ministerio Público busca determinar si existió algún favorecimiento indebido al empresario chino o si se utilizó el cargo presidencial para gestiones irregulares en beneficio de terceros.