Mirella Paz se despidió de “Mujeres Al Mando” entre lágrimas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mirella Paz, excandidata al Miss Perú, se despidió entre lágrimas de la conducción de “Mujeres Al Mando”, espacio al que llegó hace casi cuatro meses en reemplazo a Magdyel Ugaz.

La encargada de dar la noticia fue Jazmín Pinedo, quien le agradeció por todo el tiempo compartido y le deseo lo mejor en sus nuevos proyectos.

“Esto es súper complicado, efectivamente hoy Mirella Paz nos deja por nuevos caminos, nuevos proyectos. Mirella quiero decirte muchísimas gracias por estos meses que has estado acompañándonos. Muchísimas gracias por tomarte el reto de salir a conducir un programa”, dijo la conductora.

Tras las palabras de la popular “chinita”, Mirella se despidió de sus compañeras de conducción y agradeció a la producción por la oportunidad que le brindaron. Asimismo, la joven sostuvo que su salida de Latina se debe a que desea enfocarse en su carrera musical.

“Los voy a extrañar mucho, gracias a todo el equipo de producción. Esto de ser conductora no es fácil para mí. Gracias por haberme dado la oportunidad, nunca jamás pensé que Dios me iba a dar esta oportunidad. Quiero darme un espacio para la música que es lo que me gusta. Las voy a extrañar muchísimo”, dijo Mirella Paz entre lágrimas.