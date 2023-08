Fátima Sotomayor, de Misias pero viajeras, respondió a las críticas que viene recibiendo ella y su compañera a raíz de que ahora no solo se dedican a visitar lugares de bajo presupuesto, sino que también se dan unos “gustitos” alrededor del mundo.

“Me dicen eso (que no soy misia), una vez estaba entrando a un restaurante que era caro, bueno, no barato y sale una seguidora y me dice ‘oye, qué haces acá, si esto es caro’. Yo estaba como que ‘porque está rico’ y le dije que justo había promoción”, expresó Fátima en una entrevista con Jesús Alzamora.

Luego continuó con: “la comunidad de Misias pero viajeras, que sí lo sigue, que ha visto todo el trabajo, año tras año, si se alegra bastante, pero también hay público que dicen que ya no somos misias, que deberíamos cambiar el nombre”

Fátima expresó que el contenido del canal de youtube siempre está enfocado en tips de ahorro, hoteles económicos y más.

“A menudo intentamos que el contenido gire en torno a ahorro, buscar precios superbuenos para no gastar de más, hoteles económicos, en muchas ocasiones damos la información que se necesita, no tiene nada que ver cómo me va ahora. Entonces le decimos a la gente que después de trabajar siete años, mínimo nos iba a tener que ir bien, pues”, precisó.

