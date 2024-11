El cantante puertorriqueño Moa Rivera visitará Perú para hacer su gran presentación en “Una Noche de Salsa 13″, el festival del género más importante de la región.

Hasta el momento, el espectáculo ha confirmado la presencia de estrellas musicales como El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, Óscar D’ León, Niche, La Sonora Ponceña, Willie González, Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Moncho Rivera, Hildemaro, Luis Vázquez, y faltan aún otros increíbles artistas por confirmar.

Gerardo Rivera Donis lleva su vida artística bajo el nombre de “Moa Rivera”. Su talento fue descubierto desde que era muy pequeño y, a la edad de 16 años, llegó a componer el que sería su primer tema musical. Así se interesó en convertirse en un cantante profesional y espera conquistar muchos países con su música.

Con mucha dedicación, el joven artista fue perfeccionando su forma de cantar y actualmente cuenta con varias canciones que suenan en las diversas plataformas digitales de música. Uno de sus mayores éxitos es “Tocando fondo”, tema que fue compuesto por Mario Domm del grupo Camila.

“(Tocando fondo) fue un tema que yo solía cantar desde muy joven, ya que siempre he sido un romántico. Le hicimos el acercamiento a Mario Domm, quien compuso el tema, para demostrarle la versión salsa y le encantó”, expresó el cantante en una entrevista.

Además, la estrella nacida en Puerto Rico recordó que desde que era un adolescente siempre tuvo el sueño de ser un cantante profesional.

“Me encanta que en la salsa no tengo límites, ya que los ritmos son muy complejos y elaborados, y mi creatividad la puedo expandir cada día más (…) Desde pequeño me sentaba horas a practicar solo una canción a la vez y a perfeccionar mi talento. También me ha dado consejos de cómo ser un hombre ejemplar de palabra”, precisó.

De esta forma, Moa Rivera llega al Perú para participar en “Una Noche de Salsa 13″, show para el cual aún quedan entradas disponibles en Teleticket. Los fanáticos del género no se pueden perder este gran evento que se llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2025 en el Estadio Nacional.