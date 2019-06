Mónica Cabrejos revela importante información sobre George Forsyth

Síguenos en Facebook

Mónica Cabrejos reveló que George Forsyth, aunque no ha salido a declarar a la prensa, sí se está defendiendo, pero a través de otras personas.

"Sí se está defendiendo a través de otras personas porque está mandando a llamar, está mandando a juntar, te da un regalito a través de WhatsApp, a través de un amigo y te dice 'oye, pasó esto'. No sé si manipular, pero está soltando (información)" ,comentó la conductora de TV.

Luego confesó que allegados al alcalde de La Victoria trataron de contactarse con ella para contarle su versión de los hechos.

"No lo he dicho hasta el día de hoy, un allegado al alcalde Forsyth quiso reunirse conmigo y hablar por teléfono para contarme su versión de los hechos", comentó Mónica.

Luego continuó con: "Yo le dije 'que, si hablaba conmigo, tendría que ser grabado o en el programa que yo conduzco en la radio porque en las reuniones privadas para recibir información, donde no se puede hacer una repregunta de su versión, me parece injusto".

Mónica, al no aceptar la reunión privada con la gente de Forsyth, dejaron de llamarla. "Esta persona me dijo que el mismo (George Forsyth) quería hablar conmigo a través de una videollamada, yo la verdad no acepté porque si una persona no tiene nada que temer, te lo dice públicamente”.