Mónica Cabrejos sostuvo que, desde su experiencia como psicoterapeuta, Maju Mantilla requeriría apoyo para reforzar su autoestima y reconocer que Gustavo Salcedo no sería una influencia positiva para ella.

“ El sentimiento de culpa por la situación, sumado a que falleció su mamá, el escándalo público y el despido de su programa, le debe haber afectado. Le recomendaría que busque ayuda para la depresión porque la veo muy triste ”, declaró la exconductora de televisión a Trome.

Cabrejos considera que el empresario “le está mintiendo a Maju”: “ Que empiece desde cero, esa relación ya no creo que se salve porque él está mirando hacia otros lugares ”.

“ Él está jugando con las emociones de Maju sabiendo que está debilitada y vulnerable. Ella quiere arreglar su matrimonio, pero hay que entender que a veces nuestros actos tienen consecuencias, y la solución para recuperar a la familia no es necesariamente seguir con esa persona”, agregó.

Por otro lado, Cabrejos se refirió sobre la veterinaria María Pía Vallejos: “ Ella es otra, cuando un hombre todavía no ha terminado su matrimonio, no debe iniciar nada con nadie porque va a dañar todo lo que toca. Todavía no sabe lo que quiere, está en la posición más cómoda, la de no decidir ni tomar responsabilidad por su propia vida ”.

Maju Mantilla se quebró tras enterarse que Gustavo Salcedo oficializó salidas con veterinaria

Maju Mantilla se quebró al conocer que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmó que está saliendo con María Pía Vallejos.

Reporteros de los programas ‘Q’bochinche’ y ‘Amor y Fuego’ interceptaron a la exreina de belleza para consultarle sobre el padre de sus hijos.

“ ¿Qué te parece que le esté dando like a las fotos de María Pía? Vengan juntos a votar y que ellos se sigan encontrando en las calles. ¿Qué te parece que se sigan viendo, que sigan saliendo? ”, consultó la reportera.

“ Perdón, chicos, la verdad me encantaría hablar con ustedes, pero hay temas muy personales que no se cuentan, que se dicen en casa y no tengo por qué exponerlos ”, contestó la exreina de belleza.

Por su lado, el reportero de “Amor y Fuego” le dijo a Maju: “ Gustavo nos ha confirmado que sí está saliendo con María Pía (Vallejos) ”.

Mantilla no pudo evitar quebrarse y señaló: “ La verdad es que yo entiendo su trabajo, siempre soy respetuosa con ustedes. Quiero que entiendan que yo no puedo estar hablando de mi vida. No puede ser... ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas? ”.

Cabe recordar que, días atrás, se difundieron imágenes de Salcedo entrando a la vivienda de la veterinaria, lo que generó diversas especulaciones en torno a su situación sentimental.



