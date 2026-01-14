Mónica Cabrejos, en su rol de terapeuta, se refirió a la situación que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres, luego de que se visualizara un video donde se observa al salsero intentando asfixiar a la influencer.

“ Ese video que está circulando en redes jamás lo vi, pero a la luz de lo que acabo de visualizar solo puedo decir que es intento de feminicidio ”, declaró a Trome.

“ Lo que necesita es una intervención psiquiátrica, tiene los síntomas de una persona con adicción. Su adicción es Bryan, entonces debe optar por un psiquiatra para que calme su ansiedad y esa necesidad que tiene de no soltarlo ”, agregó Cabrejos.

Filtran video completo de Bryan Torres intentando asfixiar a Samahara Lobatón con una almohada

A pocos días de que Amor y Fuego revelara la existencia de un video donde Bryan Torres agredió físicamente a Samahara Lobatón, se filtró en redes sociales la segunda parte del material que muestra las escenas más graves del ataque cuando el músico intentó asfixiar a la influencer con una almohada en su propia habitación.​

El registro audiovisual completo, que dura poco más de dos minutos, exhibe una brutal escalada de violencia que los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron transmitir por completo en televisión al tratarse de un espacio privado.​

El periodista e influencer, Samuel Suárez fue quien expuso los detalles más impactantes del material filtrado.

“La está tratando de asfixiar con la almohada, la tira al suelo, sigue ahí asfixiándola con la almohada, le propina golpes”, relató el creador de contenido.

El tiktoker añadió una contundente advertencia de que la brutal agresión pudo haber terminado en una tragedia.

“Hay que ser bien desgraciado para hacer lo que este ha hecho. Quien te ama, no te golpea, bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada”, expresó indignado.