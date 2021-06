La exvedette Monique Pardo opinó sobre el locutor Aldo Díaz, popularmente conocido como ‘Apoteósico’, quien regresó al programa de América Televisión ‘El Artista del Año’ luego de que haya pedido disculpas a la conductora Gisela Valcárcel.

“Me parece bien que Apoteósico haya regresado al programa, creo que Gisela ha demostrado ser una mujer de buen corazón. Además, sabía que él estaba muy arrepentido por todo lo sucedido, yo le dije que había sido una bestia y tenía que pedir disculpas públicas. Él en su trabajo es buen profesional y se complementa bien con Gisela... y espero que todo esto le haya servido de lección y no vuelva a cometer tonterías, es un buen tipo. Además, me divertí mucho al verlo como el ‘perro arrepentido’”, dijo en entrevista con Trome.

Según la cantante de ‘Caramelo’, nunca es tuvo peleada con Marcela Luna, quien la imitó en ‘El reventonazo de la Chola’, y bromeó en que le costó interpretarla en el espacio televisivo.

Asimismo, Monique Pardo descartó que en la actualidad sufra de alguna enfermedad, pero indicó que se sometió a una dieta estricta por una dolencia que tuvo en su corazón y para mejorar su salud.

“Después del susto que viví, el médico me recomendó bajar de peso y cumplo al pie de la letra y tengo el peso que tenía a los 15 años. De esta forma me siento mejor para seguir trabajando y me pueden contactar a través de mi cuenta oficial en Instagram @pardomonique”, precisó al mencionado medio.

VIDEO RECOMENDADO