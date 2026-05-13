Tras conocerse el acercamiento entre “Melcochita” y su vecina, Monserrat Seminario aprovechó para enviarle un mensaje y aseguró, además, que la joven de 22 años estaría administrando las cuentas del cómico.

“ Me decía ‘mamá’ cuando la recibí con los brazos abiertos en mi casa ”, manifestó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Reveló que, a mediados del 2023, Heidy Amado llegaba a su vivienda asegurando que era víctima de agresiones por parte de sus familiares. “ La trataba como mi hija y mira cómo me pagó ”, relató.

Tras la difusión de imágenes del cómico junto a la joven de 22 años en el programa de Magaly Medina, la piurana decidió mandarle un mensaje.

“ Que se ubique. Ella es la amante porque él sigue casado conmigo, aunque te duela, chibolita ”, aseguró.

Pero no solo eso, Seminario sugirió que Heidy Amado estaría a cargo de la administración del dinero de ‘Melcohita’.

“ Mis hijas tienen que humillarse para pedirle una propina a su papá y la otra (Heidy) le dice ‘mandale poquito’ y él obedece ”, sostuvo la aún esposa del comediante.