Tras conocerse el acercamiento entre “Melcochita” y su vecina, Monserrat Seminario aprovechó para enviarle un mensaje y aseguró, además, que la joven de 22 años estaría administrando las cuentas del cómico.
“Me decía ‘mamá’ cuando la recibí con los brazos abiertos en mi casa”, manifestó en ‘Magaly TV: La Firme’.
Reveló que, a mediados del 2023, Heidy Amado llegaba a su vivienda asegurando que era víctima de agresiones por parte de sus familiares. “La trataba como mi hija y mira cómo me pagó”, relató.
Tras la difusión de imágenes del cómico junto a la joven de 22 años en el programa de Magaly Medina, la piurana decidió mandarle un mensaje.
“Que se ubique. Ella es la amante porque él sigue casado conmigo, aunque te duela, chibolita”, aseguró.
Pero no solo eso, Seminario sugirió que Heidy Amado estaría a cargo de la administración del dinero de ‘Melcohita’.
“Mis hijas tienen que humillarse para pedirle una propina a su papá y la otra (Heidy) le dice ‘mandale poquito’ y él obedece”, sostuvo la aún esposa del comediante.