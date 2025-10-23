La agrupación colombiana Morat confirmó su regreso al Perú con una presentación única en la ciudad de Arequipa. El concierto se realizará el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza como parte de su gira internacional “Asuntos Pendientes Tour”. La preventa de entradas se abrirá el 28 y 29 de octubre a través de Teleticket, con un 15% de descuento para clientes Interbank.

Esta será la única fecha del grupo en el país durante el 2025, motivo por el cual el anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores. “Nuestros fans peruanos siempre han sido increíbles. Cada vez que tocamos en el país, sentimos una energía única. Arequipa será muy especial para nosotros; tenemos muchos asuntos pendientes con ustedes”, expresaron los integrantes de Morat.

Conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, la banda se ha posicionado como uno de los referentes del pop latino, gracias a temas como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra” y “Amor con hielo”. Su estilo, que fusiona el pop moderno con toques de folk, les ha permitido conquistar escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

La elección de Arequipa como sede responde al crecimiento de la ciudad como destino cultural y musical. El Jardín de la Cerveza será el escenario donde miles de fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo renovado, con una puesta en escena moderna y un repertorio que combina los grandes éxitos de Morat con sus más recientes lanzamientos.