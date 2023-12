Luego de cinco años regresa Motorama, la banda anunció su regreso a Lima y esta vez junto a Irina Machenko (bajista). La leyenda rusa ha consolidado su carrera en Latinoamérica con más de treinta presentaciones que han cautivado a su gran legión de admiradores que va en aumento, siendo Lima la primera ciudad que los recibió hace una década con un impresionante sold out. Motorama presentará en vivo su más reciente álbum “Sleep, and I will sing”, además de los infaltables clásicos de su discografía.

MIRA ESTO: Melendi celebrará dos décadas de trayectoria musical con un concierto en Lima

El próximo 20 de febrero, Motorama abre la cartelera 2024 con un prometedor concierto con el fiel estilo que los ha caracterizado desde sus inicios en Rostov On Don en la lejana Rusia. “Sleep, and I will sing”, es el más reciente trabajo, es una evolución que lleva su sello característico. Manteniendo la profundidad melancólica de la voz inconfundible de Vlad, el disco incorpora teclados tenues y guitarras cristalinas que añaden un ligero toque pop a su repertorio que se aventura también en el jangle-pop con tracks como “Not Really”, donde nos muestran una faceta fresca y contemporánea.

Motorama se dio a conocer con canciones como “Eyes”, “Alps”, “Ghost”, “Wind In Her Hair” y “To The South”, hacen una mezcla de la estética del new wave con los sonidos post punk. Ellos suelen acompañar sus shows en vivo con efectos visuales hechos por sí mismos con variadas imágenes en blanco y negro que evocan a la nostalgia. Su basta legión de fans se extiende hoy en todos los continentes, incluyendo toda América Latina, en especial el enorme bastión de seguidores que tienen en nuestro país.

La venta de boletos aún está disponible en la plataforma Joinnus.