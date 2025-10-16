El guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de la legendaria banda KISS, murió a los 74 años, según informó el portal estadounidense “TMZ”. El músico se encontraba hospitalizado con soporte vital luego de sufrir una hemorragia cerebral.

De acuerdo con el medio, la familia del artista tomó la difícil decisión de apagar su respirador. Previamente, Frehley padecía una úlcera por presión como consecuencia de una caída ocurrida en su estudio de grabación.

Frehley fue parte de la formación original de KISS junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Tocó la guitarra entre 1973 y 1982, periodo en el que contribuyó a éxitos como Detroit Rock City, I Was Made for Lovin’ You y Rock and Roll All Nite.