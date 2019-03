​Muere André Previn: Músico ganó cuatro veces el Óscar (VIDEOS)

El director y compositor André Previn, un virtuoso conocido por su dominio de la música clásica y del jazz, falleció hoy a los 89 años. Las causas de la muerte no han sido especificadas.

El músico germano-estadounidense, que ganó cuatro Óscar y 10 Grammys, era famoso por su amplio repertorio como artista. Fue pianista de jazz, compositor de cine, director de la Orquesta Sinfónica de Londres y de la Filarmónica de Los Ángeles.

"Estamos muy entristecidos tras enterarnos de la muerte de nuestro director emérito André Previn", dijo la Orquesta Sinfónica de Londres en un comunicado. "Todos lo echarán mucho de menos (...) y será recordado con gran cariño (...) Ojalá que siempre toque todas las notas correctas en el orden correcto".

Previn nació en Berlín el 6 de abril de 1929. Su padre lo apuntó al conservatorio de música de la capital alemana a la edad de seis años, tras darse cuenta de que el pequeño tenía oído absoluto.

La familia huyó de la Alemania nazi en 1939 y se instaló en Los Ángeles, donde el tío abuelo de Previn era director de música para los estudios de cine Universal.

El joven se convirtió en un talentoso pianista de jazz y empezó a trabajar para los estudios MGM en 1946, mientras estudiaba en un instituto de educación secundaria.

Su exitosa carrera de compositor de cine le hizo ganar cuatro Óscar, incluido uno en 1964 por "My Fair Lady", protagonizada por Audrey Hepburn.

El exitoso compositor John Williams, quien compuso la música de la saga "Star Wars", explicó en un documental de la BBC que André Previn había tenido una gran influencia en su arte.

André Previn también ha creado muchas piezas clásicas, entre ellas varios conciertos y óperas, como "Un Tranvía Llamado Deseo", aclamado por la crítica y tocado en muchas ciudades.

En los años 60 abandonó los estudios de cine para dedicarse a la música clásica. Además de su labor en la Filarmónica de Los Ángeles, dirigió las orquestas sinfónicas de Houston y Pittsburgh, y fue a menudo director invitado de conjuntos de todo el mundo.

Previn encarnó a una nueva generación de músicos clásicos más modernos, dirigiendo por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Londres con un pañuelo naranja o una camisa estampada.

Vividor y afable, el director de orquesta también aparecía habitualmente en televisión en el programa semanal "André Previn's Music Night", en el canal británico de la cadena BBC que para la Sinfónica de Londres "lo hizo una estrella", según un obituario publicado el jueves.

Su amigo Andrew Marriner, primer clarinete de la Orquesta Sinfónica de Londres, elogió "el extraordinario sonido que pudo obtener de una orquesta". "Se las arregló para entrenar a los músicos en una colaboración impactante", agregó en el sitio web de la orquesta.

Sus volubles gustos respecto a la música también se aplicaban a las mujeres. Previn se casó cinco veces, una de ellas con la actriz Mia Farrow, con la que tuvo tres hijos biológicos.

También adoptó otros tres niños con Farrow, incluida su hija Soon-Yi, que se casó en 1997 con el director de cine estadounidense Woody Allen, expareja de la actriz.

"Nos vemos por la mañana, querido amigo", tuiteó Farrow, que publicó varias fotos de cuando eran pareja. "Ojalá descanses en gloriosas sinfonías".

AFP

See you in the Morning beloved Friend. May you rest in glorious symphonies pic.twitter.com/r546GFcsyV

— Mia Farrow (@MiaFarrow) 28 de febrero de 2019