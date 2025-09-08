El mundo del rock despide a Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de Supertramp, quien falleció este sábado en Long Island (EE.UU.) a los 81 años, tras casi una década de lucha contra un mieloma, informó la banda británica.

Davies, nacido en Swindon el 22 de julio de 1944, descubrió su amor por la música desde niño al escuchar “Drummin’ Man” de Gene Krupa, que lo llevó a desarrollar una pasión por el jazz, el blues y el rock’n’roll.

En 1969, junto con Roger Hodgson, fundó Supertramp en Londres, agrupación que marcaría la historia del rock con himnos como Dreamer, Bloody Well Right, Breakfast in America, Goodbye Stranger o Even in the Quietest Moments.

La banda recordó en su página web que Davies fue la voz y pianista detrás de las canciones más icónicas del grupo, dejando “una huella imborrable en la historia del rock”. “Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de Supertramp”, añadieron en su comunicado.

Más allá de los escenarios, Davies fue recordado por su “calidez, resiliencia y devoción” a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas. Tras dejar las giras debido a su enfermedad, continuó tocando junto a amigos en la banda Ricky and the Rockets.

“La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo”, concluyó el homenaje de la banda.