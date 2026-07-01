Victor Willis, líder y cofundador del grupo de música disco Village People, murió a los 74 años, según confirmó este miércoles su esposa a través de Facebook.

“Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva”, señaló en un mensaje.

Willis fue una de las figuras más emblemáticas de la música disco de finales de la década de 1970 y coescribió algunos de los mayores éxitos de Village People, entre ellos Y.M.C.A., In the Navy y Macho Man.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó su fallecimiento a través de Truth Social.

“Era un tipo fantástico y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo”, escribió el mandatario, quien añadió que recordará al artista cada vez que suene “Y.M.C.A.” durante las celebraciones por el aniversario de la independencia estadounidense.

Una figura clave de la música disco

Village People nació en 1977 por iniciativa de los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo. El grupo alcanzó fama mundial gracias a sus llamativos vestuarios inspirados en personajes como policías, obreros, motociclistas, vaqueros y soldados, mientras Willis solía presentarse caracterizado como un policía.

El cantante abandonó temporalmente la banda en 1980 debido a problemas de drogadicción. Años después, en 2017, regresó al grupo tras recuperar la copropiedad de varios de sus éxitos mediante una demanda por derechos de autor.

“Y.M.C.A.” y su relación con Donald Trump

Lanzada en 1978, Y.M.C.A. se convirtió en uno de los mayores clásicos de la música disco y fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos y al Salón de la Fama de los Grammy.

En los últimos años, la canción volvió a cobrar protagonismo al ser utilizada de forma recurrente en los actos de campaña de Donald Trump, con la aprobación del grupo.

Aunque durante décadas fue considerada un himno de la comunidad LGBTQ+, Willis sostuvo públicamente que no compartía esa interpretación y defendió que la banda actuaba sin identificarse con una posición política determinada.