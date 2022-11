Además de las denuncias de corrupción contra autoridades de la FIFA, la muerte de obreros durante la construcción de estadios, la vulneración de derechos humanos en Qatar, una nueva polémica envuelve a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 debido a las estrellas que se han negado a acudir a la ceremonia inaugural.

Hasta el momento, Jungkook, uno de los integrantes de la popular banda de K-pop BTS, es el único artista confirmado para la ceremonia de apertura programada para este domingo 20 de noviembre.

Así lo dio a conocer BigHit Entertainment, agencia que representa a los miembros de la agrupación, a través de su cuenta oficial en Twitter, donde además informaron que el artista surcoreano también forma parte de la banda sonora del evento deportivo.

“Orgullosos de anunciar que Jungkook es parte de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y actuará en la ceremonia de apertura”, se lee en el tuit escrito en coreano y traducido al inglés.

A excepción del idol del K-pop, Jungkook, la FIFA mantiene en secreto la lista de estrellas que cantarán en la ceremonia inaugural, sin embargo, son varios los artistas que se han desligado del evento.

DUA LIPA

La cantante británica fue una de las más voceadas para cantar en la inauguración del Mundial de Fútbol; sin embargo, ella decidió ponerle fin a los rumores a través de sus redes sociales con un potente mensaje sobre los derechos humanos.

Dua Lipa compartió una historia en su cuenta de Instagram para negar que forme parte del Mundial Qatar 2022. Si bien señaló que alentará a la selección de Inglaterra, dijo que no tendrá nada que ver con el evento deportivo.

“Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar. Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo”, señaló

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial. Amor, Dua”, agregó la británica.

Dua Lipa utilizó sus redes sociales para descartar que forme parte de la ceremonia del Mundial Qatar 2022. (Foto: Instagram)

ROD STEWART

El músico británico Rod Stewart también confirmó que decidió rechazar la oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar en la ceremonia del Mundial Qatar 2022 por razones morales.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes deberían estar fuera por suministrar armas a Rusia” dijo Stewart al diario británico “The Sunday Times al ser consultado sobre la falta de derechos de los homosexuales en Qatar.

SHAKIRA

A inicios de noviembre se rumoreaba que la cantante colombiana volvería al Mundial acompañada del grupo de K-pop BTS y de la banda de hip pop Black Eyed Peas, sin embargo, esta información fue desmentida a pocos días de la ceremonia.

La intérprete de “Te felicito” había recibido gran cantidad de críticas por su supuesta participación en el evento debido a las restricciones que prohíben que una mujer baile de manera sensual en público en Qatar.

Fue la periodista Adriana Dorronsoro quien dio a conocer que la cantante también había rechazado la oferta de la organización. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró, sin embargo, Shakira no se ha pronunciado hasta el momento.

