A los 91 años falleció Mary Jo “MJ” Campbell, integrante del clan Kardashian-Jenner y madre de Kris Jenner. La noticia fue dada a conocer por su hija mediante una publicación en la que recordó el papel que desempeñó durante décadas dentro de la familia.

Además de ser una figura cercana para sus hijos y nietos, MJ Campbell también era conocida por el público debido a sus apariciones en los programas Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians. Su presencia en ambas producciones permitió a los seguidores conocer más de la dinámica familiar que caracterizó al reconocido clan.

Kris Jenner confirmó el fallecimiento de su madre

Kris Jenner informó el deceso de su madre a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para despedirla. En la publicación recordó la influencia que tuvo en su vida y el legado que deja entre las nuevas generaciones de su familia.

Antes de compartir sus palabras de despedida, la empresaria resaltó que su madre fue una persona fundamental para mantener la unión entre sus seres queridos. Asimismo, señaló que su amor y sus enseñanzas seguirán presentes en quienes compartieron su vida.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No existen palabras que puedan expresar lo que significó para mí o el dolor que siento al decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia”, expresó.

Kris Jenner también recordó que su madre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida. Según indicó, las enseñanzas que recibió de ella sobre la importancia de la familia permanecerán como parte de su legado.





¿Qué dijo Kim Kardashian?

Por su parte, Kim Kardashian también dedicó unas palabras para despedirse de su abuela y agradecer el apoyo que siempre le brindó. En su mensaje destacó que MJ Campbell fue una persona que creyó en ella desde sus primeros años y la acompañó en distintas etapas de su desarrollo personal y profesional.

Entre los recuerdos que compartió, la empresaria mencionó que fue su abuela quien le dio su primer trabajo en una tienda ubicada en San Diego. Esta experiencia habría marcado su forma de comprender el valor del esfuerzo y la disciplina en el ámbito laboral, según la celebridad.

Mary Jo “MJ” Campbell se ganó el cariño de millones de seguidores gracias a las apariciones que tuvo en los programas de telerrealidad protagonizados por la familia Kardashian-Jenner. Con el paso de los años, se convirtió en una presencia habitual que mostraba el lado más cercano y cotidiano del clan.

Su fallecimiento deja un vacío entre sus familiares, quienes coincidieron en destacar el cariño, los consejos y los valores que transmitió durante toda su vida. A través de sus mensajes, hijos y nietos expresaron que su recuerdo permanecerá presente en la historia de la familia.