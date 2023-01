La obra musical Da Capo, regresa al Gran Teatro Nacional con el elenco original formado por más de 100 voces infantiles y juveniles (Voces del Sol), dirigidos por la maestra Claudia Rheineck y los actores Erika Villalobos y Joaquín Escobar en el rol principal. La obra familiar que deslumbró por su nivel de producción y actuaciones, está de regreso solo por solo dos fechas: 14 y 15 de febrero a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en las plataformas de Teleticket.

‘Da Capo’’ es un cuento original escrito por Juan Carlos Rheineck inspirado en “Fausto”, de Goethe y adaptado en guion y dirigido en escena por Paola Vicente. Erika Villalobos interpreta a Elisa, quien ha llegado al final de su vida con la seguridad de no haberla vivido. Ha reemplazado el contacto humano con las maravillosas historias de sus libros y si bien antes le fue suficiente ahora solo siente un profundo vacío en su interior; y eso habría sido todo, conformarse y esperar a que llegue el final de sus días, de no ser por la aparición de Dumas (Joaquín Escobar), un misterioso personaje que emerge de las sombras con una cautivadora oferta. El personaje de Erika tendrá varias transformaciones, será parte de una jauría de lobos o una joven nativa de la Amazonía. No hay límites para las vidas que desee empezar, pero hay un contrato de por medio y, al final, llegará el inevitable momento de pagar el precio.

La impresionante puesta en escena, además, contará con la participación de grandes bailarines invitados y estará acompañada por una orquesta de cámara formada por los mejores músicos del medio. Voces del Sol, quienes han revolucionado el estereotipo del mundo coral en el Perú interpretando un variado repertorio de piezas célebres. En Da Capo proponen una selección de arreglos corales de películas como Frozen, La Sirenita, El Rey León, La Bella y la Bestia; Encanto y de grandes compositores como Elton John, Hans Zimmer, Alan Menken, Lin-Manuel Miranda, John Lennon y bandas emblemáticas como Journey y ABBA. Cada año, se superan a sí mismos en innovación, consagrándose como una de las compañías corales y de espectáculos de más alta calidad en el Perú.

Da Capo pretende dejar un mensaje que permita reflexionar en estos tiempos de crisis, resaltando valores que actualmente se encuentran trastocados, como la honestidad, el amor y la verdad. Esta reflexión, que tanta falta hace como sociedad, tiene la intención de fortalecer vínculos solidarios, que humanicen, que nos acerquen y que nos permitan vivir conscientes de nuestro medio ambiente, como sociedad y como habitantes respetuosos que cuiden de su entorno y su naturaleza.

Fechas: 14 y de febrero

Lugar: Gran Teatro Nacional (Avenida Javier Prado Este 2225 - San Borja).

Tickets : Las entradas están a la venta en Teleticket: https://teleticket.com.pe/da-capo-2023

