Conocido por sus especiales de Netflix “Ball Hog”, “Disgraceful”, “Completely Normal” y “Mostly Stories”, Tom Segura es actualmente uno los mayores exponentes del género de la comedia y llegará por primera vez a Lima en un show que sin duda será memorable.

Cabe anotar que Segura nació el 16 de abril de 1979 en Cincinnati, Ohio. Su padre, Thomas Nadeau Segura, era estadounidense de ascendencia española, cajún y francocanadiense, mientras que su madre, Rosario ¨Charo¨ Segura, es originaria de Perú por lo que tiene una relación muy cercana con nuestro país e incluso vivio aquí en sus años de adolescencia.

El comediante es uno de los actos de gira más vendidos en el mundo, habiendo vendido ciento de miles de boletos en múltiples tours internacionales. Además, es coanfitrión de dos de los podcasts de comedia más populares, ¨YourMom´s House¨, con su esposa, la comediante Christina P. y ¨Two Bears, One Cave¨ con el también comediante Bert Kreischer. Segura también produce múltiples podcasts bajo su marca YMH Studios y ha actuado en películas como Instant Family, Countdown, Flinch y The Opening Act, entre otros, además de contar con más de dos millones de seguidores en sus plataformas.

Segura ha actuado además en importantes festivales de stand up tales como el Melbourne International Comedy Festival, el Comedy Festival, el Global Comedy Festival de Vancouver y en Just For Laughs Comedy Festival. Segura también fue finalista regional del San Francisco en el Last Comic Standing 2.

Tom Segura y su tour IM COMING EVERYWHERE WORLD TOUR llegará a Lima este sábado 4 de marzo de 2023 en el Teatro Peruano Japonés y las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus. No se pierdan de uno de los mejores shows de standup del momento, es una cita imperdible para todos los seguidores de la comedia.

