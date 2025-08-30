Debido al éxito y al sold out del concierto del 23 de octubre, lMyriam Hernández anuncia una nueva función en Lima como parte de su gira internacional “Tauro World Tour”. Las entradas se encuentran disponibles vía Teleticket.

El público peruano tendrá así una nueva oportunidad de reencontrarse con una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español: la cita será el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos culturales más importantes de la capital.

Con más de 30 años de trayectoria, reconocimientos internacionales y un repertorio que ha acompañado a generaciones, Myriam Hernández ofrecerá un espectáculo de gran nivel que incluye sus clásicos —como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “La fuerza del amor” y “Se me fue”— además de nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística.

“Tauro World Tour” es una propuesta fuerte, emocional y moderna, que combina emoción, alta producción escénica y un despliegue visual completamente renovado.