El cantante Nacho festejó sus 37 años el pasado 22 de agosto al lado de su familia y decidió estrenar su serie web llamada “Miguel, al final del día”, en la cual mostrará su lado más humano alejado de los reflectores.

Fue la novia del artista, Melany Mille, quien compartió un sentido mensaje al cantante venezolano y mostró una tierna imagen del cantante cargando a su bebé. La pareja ha sido bastante hermética para no exponer a su recién nacida en redes sociales. “Dios bendiga infinitamente tu vida”, señaló la modelo en su cuenta de Instagram.

A su vez, el intérprete de “Tu angelito” compartió el primer capítulo llamado “Fracasé” de su serie web. “Este es el primer capítulo de Maruto Films”, afirmó el venezolano en su red social. El músico contó que la producción nació de la nada y que espera que a sus seguidores les guste.

”De repente sacó una cámara, empezó a hacerme preguntas y me dijo: “dentro del carro el lente son mis ojos y, fuera de él solo imagina que no estoy (...) Anoche me visitó (Iván Enrique Ramos) para mostrarme un proyecto “por terminar” y me sorprendió con el avance de una serie de varios capítulos que llamó ‘Miguel, Al Final Del Día'; una recopilación de sus experiencias a mi lado que quiere complementar con nuevas entrevistas”, comentó.

El cantante compartió, además, el instante que sopla las velas y se animó a compartir cuál era su deseo. “Que se acabe el coronavirus para ir a ver a mis hijos y abrazarlos a todos, llevarlos al cine, brincar las escaleras en el Dolphin Mall y montarnos todos amapuchados en un carro. Amén”, se escucha decir a Nacho.

