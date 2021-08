¿El capo Miguel Félix Gallardo es inocente? Así se muestra. El conocido como el ‘Jefe de Jefes’ del narcotráfico en México y otrora criminal más buscado de los gobiernos de México y Estados Unidos, decidió dar una entrevista en la que asegura que la serie “Narcos” de Netflix está llena de “mentiras” porque él “es un hombre honesto” y que nunca cometió un delito, aunque testigos lo acusen como un hombre sanguinario. Aquí un extracto de las frases del también llamado “zar de la droga”.

El condenado narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo decidió dar una entrevista a Telemundo, desde el penal Puente Grande en Jalisco, donde permanece desde hace 32 años por el asesinato de ‘Kiki’ Camarena, agente de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos perpetrado en 1985. El expoderoso hombre, ya con 75 años y una deteriorada salud, se mostró como una persona inocente y libre de culpa, pese a las pruebas que lo señalan como el traficante de drogas más importante en México hasta su captura en 1989.

De acuerdo con la periodista mexicana Issa Osorio, a quien Gallardo le concedió la entrevista, la comunicadora estuvo desde hace más cinco años detrás de una entrevista presencial con el ‘Jefe de Jefes’, pero este no accedía, quería que solo fuera por cartas. Sin embargo, en junio de 2021, este accede a dar la entrevista, incentivado por su molestia por la difusión de la serie “Narcos: México”, a la que el califica de “mentira”, pese a que se basa a informes de la DEA.

Diego Luna interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie "Narcos" (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LAS “MENTIRAS” DE LA SERIE DE “NARCOS”, SEGÚN MIGUEL ÁNGEL FÉLIX GALLARDO?

“NUNCA HA MATADO, NI TENIDO ARMAS Y MUCHO MENOS DINERO”

Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de Jefes’, primer líder del narcotráfico en México, se presenta asimismo como a una víctima. Nunca ha matado, ni tenido armas y mucho menos dinero. “Quiero ser recordado como la persona honesta que fui siempre, un hombre que no fue de armas”, señala el sindicado como fundador del Cártel de Guadalajara. Gallardo fue condenado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena, pero niega su participación.

“A ERNESTO FONSECA CARRILLO Y RAFAEL CARO QUINTERO NUNCA LOS CONOCÍ”

La serie Narcos y los hechos muestran a Miguel Ángel Félix Gallardo, como el ‘Zar de la droga’ y uno de los fundadores del famoso y temido Cártel de Guadalajara, junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, pero el detenido narcotraficante tiene otra versión.

“No tenía idea de que existiera un cártel en Guadalajara… No sé si ahora lo habrá”, dijo, al tiempo que negó haber conocido a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. “No soy líder de nada y a estas personas (Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca) no las conocí… Nunca hemos platicado al respecto”, aseguró en la primera entrevista que ha dado en su vida.

Miguel Ángel Félix Gallardo, el 'Jefe de jefes', habla por primera vez en una entrevista. (Foto: Telemundo)

“NUNCA FUI EL GRAN NARCO, NI UN MATÓN”

Al ‘Jefe de jefes’ le dedicaron corridos y sirvió de inspiración a varios escritores que llevaron su vida a la pantalla y, que según Félix Gallardo, están plagados de detalles fetichistas. “Nunca fui el gran narco, ni un matón”, aseguró.

NO ES NARCO, SINO “AGRICULTOR”

En la producción Narcos, Félix Gallardo es retratado como un brillante y descarnado líder que, junto con Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, logra el primer monopolio del narcotráfico en México. Félix Gallardo, en cambio asegura que fue un agricultor. “Yo me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. Mis padres fueron los primeros que exportaron legumbres a Estados Unidos en 1942. Yo nací en el 46. Voy para 76 años. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”, dijo. En 2014, cuando Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán fue detenido también aseguró que su ocupación era agricultor.

NIEGA PARTICIPACIÓN EN EL ASESINATO DEL AGENTE DE LA DEA

En su relato el ‘Jefe de Jefes’ también asegura que no tuvo nada que ver con el brutal asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en febrero de 1985. Es más, asegura que desconoce porqué está preso, algo que a su parecer es injustificado. “Es un tema lamentable, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales presos. Ignoro por qué se me relación y repito, no soy un hombre de armas. Lo lamento mucho porque sé que era un buen hombre”, aseguró sin titubeo alguno.

“NUNCA CONOCÍ A PABLO ESCOBAR”

La serie Narcos retrata Félix Gallardo como una persona con nexos con el fallecido narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, y por haber abierto las rutas hacia Estados Unidos y Sudamérica.

“Jamás conocí a ese señor (Pablo Escobar) y jamás estuve en Cali o Medellín. Además, cuando el murió, yo estaba en prisión. Yo tenía una vida de familia y lo que dice esa serie es mentira”, añadió.

¿QUÉ DICE CARO QUINTERO SOBRE LAS ACUSACIONES?

“SOLO ESTABA EN EL LUGAR INCORRECTO”

El narcotraficante Caro Quintero fue el primero en caer por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La justicia mexicana lo condenó a 40 años, pero en 2013, cuando le faltaban 12 años por cumplir, logró su libertad por un error y hasta ahora está fugitivo. Según en la entrevista para Proceso, Caro Quintero nunca estuvo involucrado en el asesinato de Camarena. “Solo estaba en el lugar incorrecto”, dijo.

Miembros de la Policia Federal Preventiva (PFP) custodian al narcotraficante Rafael Caro Quintero el 29 de enero de 2005 (Foto: AFP).

JAMÁS HABÍA ESCUCHADO LA PALABRA CÁRTEL

El legendario hombre fuerte del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, en entrevista con el semanario Proceso, en 2013, dijo entonces que antes de entrar a la cárcel jamás había escuchado la palabra cártel.