Natalia Natalia, su nombre repetido, es para la joven cantante colombiana la reafirmación de su carrera musical, esta vez como solista, tras pertenecer nueve años al popular grupo vocal “Ventino”. “Natalia sola era una opción, pero creo que el nombre doble lo quise escoger porque estaba en proceso de saber quién quería ser ahora, porque duré tiempo siendo Natalia de Ventino, pero tampoco es una etapa que quiero borrar, porque Natalia de Ventino, era yo, y seguirá siendo por el resto de mi vida. Más allá de intentar crear un personaje, y más allá de intentar decir, ahora soy, voy a reafirmar eso que ya conocen”, dice la intérprete.

¿El deseo de ser solista era una materia pendiente desde cuando pertenecías a Ventino? No diría que varios años antes, porque con Ventino, tuvimos la fortuna de tener muchos años en los que todas estábamos cumpliendo un sueño, y en esta industria que amas, pues, no es nada fácil. Fuimos muy afortunadas de poder acompañarnos, siendo además tan chiquitas, soy fiel creyente de que todo pasa por algo y para algo, y estos 9 años de Ventino, fueron completamente necesarios y una parte muy importante para formarme, no solo como artista sino como persona, para poder llegar hoy a crear este nuevo proyecto.

Realmente los 9 años de estar en Ventino fue una etapa de preparación muy valiosa para ti.

Completamente, por eso te digo que somos muy afortunadas de tenernos las unas a las otras, pues no es nada fácil, nosotras tuvimos la fortuna de tener cuatro hermanas al lado, para en esos momentos difíciles, cuando nos sentíamos de pronto solas, siempre teníamos alguien que nos acompañaba. Creo que fue parte fundamental de mi formación como artista, para saber también hoy cómo arranco, con un poco de más experiencia, con un poco más de fuerza, por decirlo así, ante el presente de la industria, y sobre todo con más conocimiento.

¿La elección del material de tu nueva faceta recae solo en ti?

Creo que lo más lindo de este nuevo proyecto y de esta nueva etapa, es que todo recae sobre mí, ya las decisiones son propias, ya las historias son cien por ciento mías. A mí me ha gustado escribir siempre mis canciones, incluyendo las de Ventino, pues claramente con Ventino, se volvían historias compartidas, y ahorita, en este nuevo proyecto, pues no solamente son mis historias, sino que las voy a interpretar de principio a fin, se siente de alguna manera diferente.

¿Eres consciente que, a diferencia del grupo, ahora lo bueno o lo malo de tu carrera dependerá de ti?

Ahora toda la responsabilidad cae sobre mí y eso me motiva y me dan más ganas de hacerlo bien, y si me equivocó, pues vamos pa delante. Me siento mucho más responsable de mi proyecto y de mis decisiones.

Colombia en los últimos años se está convirtiendo en una cantera de cantantes jóvenes de distintos géneros, ¿a qué crees que se debe?

Me siento muy afortunada de ser parte de este movimiento de mujeres que están saliendo. Hace ya algunos años veía muchas mujeres dentro del género urbano, el pop, pero en los últimos años ha ocurrido con más fuerza, y puedo decir que Ventino también fue un gran referente, y fue un artista que abrió, le abrió las puertas al pop otra vez y al pop claramente femenino.

Se nota que entre todas ustedes se apoyan, celebran sus triunfos, no andan en la polémica.

Aprendimos que lo que hay que hacer es apoyarnos entre nosotras, sobre todo también en esta industria que no es nada fácil para las mujeres pues no hacerla más difícil. Siento que hay que darnos la mano, pues competencia no es, porque si cada una es auténtica y cada una está en el punto que quiere mostrar, hay que celebrar que cada una pueda surgir,

”Si te vas”, tu primer sencillo como solista ha recibido el apoyo de tus seguidores.

Sí, la verdad ha sido súper lindo ver cómo esta gente que me apoyó como parte de Ventino, también pues me está apoyando ahorita como Natalia, Natalia. Eso me da mucho más motivos para darme cuenta que cantar es lo que más me gusta, hacer música y poder conectar con la gente, y que la gente conecte con la música, acá van a tener a Natalia Natalia, por un buen rato.