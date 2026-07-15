La reinvención personal y el desgaste de las relaciones adultas frente a la inercia cotidiana, son dos elementos que propone “Nada entre los dos”, película que reúne por primera vez a la actriz uruguaya Natalia Oreiro y al mexicano Gael García Bernal, y que se estrena por HBO Max este 17 de julio. Sin dramas de por medio, como la vida misma, la comedia romántica dirigida por el cineasta argentino Juan Taratuto, cuenta la historia de Guillermo y Mercedes, dos ejecutivos con aparentemente vidas resueltas, que coinciden en una reunión corporativa que detonará una serie de cambios que transformarán sus vidas.

“La temática de la película tiene más que ver con esas vidas que cada uno de los personajes fue llevando hacia lugares que ya no les satisfacen, pero sienten la necesidad de reinventarse, aún con el costo que tiene muchas veces ese cambio. Los veo como ahogados en una vida de la cual no pueden salir, pero es solamente atreverse y tomar la decisión”, dice el director de la cinta a Correo, antes de cederle la palabra a Natalia Oreiro.

¿Cómo enfrentaste el papel de Mercedes?

Me gustó mucho la propuesta de Juan porque me pareció un guion super adulto, actual y audaz. Es una comedia que toca el amor desde un lugar más genuino y menos idealizado que el cine tradicional. Mi personaje nos cuenta que, después de mucho tiempo, uno tiene que volver a elegirse y que lo más triste que puede pasar es la traición a uno mismo o vivir por inercia.

Esa realidad es muy frecuente en estos tiempos...

Es verdad, en el caso de Mercedes, ella también se siente traicionada por sus elecciones laborales; nunca se enamoró de su profesión y sigue ahí por necesidad económica. Algo que le sucede a muchas mujeres que dependen de esa independencia para llevar adelante su vida.

¿Juan Taratuto es además de director, guionista de la cinta, trabajaste durante el rodaje, aportes o correcciones de los textos de tu personaje?

Para mí, aunque la película es una cocreación con los intérpretes, es realmente del director. Creo que todo el trabajo con el guion debe hacerse antes de ir al set, porque en el rodaje es muy costoso perder tiempo y genera inseguridad en el equipo. Uno debe ser como el bambú, adaptarse y acompañar el viento si las circunstancias cambian, pero los cambios radicales en el set me exponen a no tener tiempo para procesarlos. En una gran producción como esta, perder dos horas de rodaje es perder mucho dinero que luego se le quita a otro recurso.

"‘Nada entre los dos" , protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro desde este 17 por HBO Max. Dirigida por Juan Taratuto, la película reúne por primera a dos de los talentos más reconocidos de Latinoamérica en una historia íntima, contemporánea y profundamente humana.

Hablemos de Gael García Bernal, una pieza clave en esta historia. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él?

Gael es un gran intérprete, es un actor con muchísima experiencia, es alguien muy simpático, y además muy empático con sus compañeros, es difícil no llevarte bien con él. En nuestro caso tuvimos la suerte de sin saber qué iba a pasar desde la primera escena todos decían: ‘Che, re funcionan muy bien en cámara’. Pero eso es algo que viene, es un plus.

A veces esa química no llega nunca...

Vos puedes juntar a dos personas muy profesionales, con mucha experiencia, que se lleven muy bien detrás de cámaras, pero la cámara no los ama juntos, y sobre todo en una película que trata sobre el amor también es un gran riesgo. En nuestro caso fue increíble porque desde el primer día todos fuera de cámaras decían que funcionamos super bien, y no nos conocíamos mucho.

¿Qué importancia tienen hoy las plataformas para la difusión mundial del cine latinoamericano?

Producir es caro y siempre necesitamos un socio; en nuestro caso, HBO es una compañía con trayectoria que se atreve a correr riesgos y buscar proyectos diferentes para una audiencia específica. Aunque estrenar en salas primero es necesario, la difusión en plataformas permite que la película llegue a la mayor cantidad de personas posible. La pandemia dejó claro que las plataformas nos permiten acercar nuevas historias y acompañar a la gente cuando no puede salir.