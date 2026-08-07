Más de 40 delegaciones de danzas folclóricas participarán en el Pasacalle de Luces de la Candelaria 2026, que recorrerá la avenida Independencia desde la 1:00 de la tarde este sábado 8 de agosto

El desfile congregará a agrupaciones de Arequipa y Puno, las cuales presentarán danzas como saya, caporales, morenada, sicuris, kullawada, tinkus y tobas. De acuerdo con los organizadores, las delegaciones estarán distribuidas en cuatro bloques para el desarrollo del recorrido, como un saludo por el 486 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

Pasacalle de Luces en Arequipa este sábado 8 de agosto

Según informó la organización Perú Caporal, el pasacalle cuenta con la autorización municipal, sin embargo, se desconoce del plan de seguridad y l plan de desvío de transprotes.

La actividad se realizará un día antes del Corso Descentralizado de Saya, Caporales, Morenadas, Tinkus y Tobas, programado para el domingo 9 de agosto en el distrito de Cerro Colorado desde las 9:00 de la mañana. Esta última sí está incluida en las actividades oficiales organizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Las inscripciones para esta competencia están abiertas en la Comisión de Festejos hasta este viernes 7 de agosto.