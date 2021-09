La actriz Natalia Salas se comprometió con Sergio Coloma durante un viaje a Disneyland en California, Estados Unidos. Para compartir su alegría, la joven mostró a sus seguidores el anillo de compromiso que le dio el padre de su hijo.

Natalia Salas reveló que le gustan las cosas clásicas y así fue como el padre de su hijo escogió el modelo de la joya que le dio a su pareja para proponerle matrimonio.

“¿Hermosito di? Es tal cual me gusta. Yo soy bien clásica como las cosas. No me gustan los chancacones... Sergio me cuenta que la joyera le decía: le ponemos unos adornos por aquí. Él: no porfa. Ella: pero unas incrustaciones de... Él: no porfa”, explicó Natalia Salas.

Como se ve en las imágenes, es un anillo con una piedra negra mediana estilo clásico.

“Y el momento llegó y fue perfecto. Sin una gota de maquillaje. Con el pelo secado al viento. Con nuestro bebé en brazos”, contó la artista, quien también le dedicó unas palabras a su pareja.

“Así como él. Un hombre que es uno en un millón. Que yo sé lo afortunada que soy de tenerlo como compañero, como pareja. De compartir mi maternidad con él. De caminar juntos por la vida”, comentó Natalia Salas de su futuro esposo.

