La novena temporada de “Al fondo hay sitio” continúa revelando sorpresas. Esta vez, el adelanto de la serie reveló el ingreso de la conductora de televisión Natalie Vértiz, quien aparentemente será la rival de ‘Teresita Collazos’ (Magdyel Ugaz).

Según revelaron las imágenes del adelanto, la esposa de Yaco Eskenazi interpretará a Stephania, la nueva pareja de ‘Richard Wilkinson’, quien es el padre del hijo de ‘Teresita’. Es justamente el pequeño ‘Junior’ quien le pide a su madre en la ficción estar más días al lado de su madrastra porque “es una chica muy bella que le gusta leer el Wall Street Journal con él”.

Todo indica que Natalie Vértiz llegó a la serie para convertirse en la nueva rival de la hija de Nelly Camacho y Gilberto Collazos pues en el adelanto, Teresita va furiosa a la casa de su ex pareja.

Avance del próximo capítulo de AFHS

¿QUÉ DIJO NATALIE SOBRE SU INGRESO?

En la reciente edición del programa “Estás en todas”, la presentadora Natalie Vértiz se refirió a su ingreso a “Al fondo hay sitio” y reveló que su participación no se limita a solo un cameo, sino que son varias escenas.

“Mi personaje va a sorprender. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. Yo tengo un contrato de por medio, hago de todo y tengo varias escenas. Espero quedarme”, dijo Natalie Vértiz.

“Estoy contenta porque la historia entre Stephania y la Teresita va a dar que hablar, ya tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana. ‘Junior’ me ama, nos entendemos súper bien, hablamos en inglés y no puedo adelantar mucho porque recién he empezado, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir la serie”, agregó la conductora de TV.

