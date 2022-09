En la reciente edición de “Estás en todas”, Natalie Vértiz se mostró sorprendida luego que ‘Choca’ Mandros le consultara si son ciertos los rumores de que su mejor amiga, Ale Venturo, está esperando un bebé de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Amiga, acá entre nos tengo que preguntarte, tú que eres amiga de Ale Ventura. ¿Está esperando un bebé con el ‘Gato’ Cuba?”, interrogó el conductor a su compañera de conducción.

Natalie reconoció que sí es mejor amiga de Ale Ventura; sin embargo, aseguró que nunca se ha caracterizado por hablar de terceras personas. “Bueno, yo sí, es mi mejor amiga Ale, pero yo nunca me he caracterizado por hablar de tercero. Jamás me vas a ver contando algo que no sé si es cierto, por más que ella sea mi mejor amiga”, comentó en un inicio.

Asimismo, la esposa de Yaco Eskenazi enfatizó que hablar de ese tema solo le corresponde a su amiga y al futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “Yo creo que es algo que solo le compete a ellos, vamos a ver adelante qué pasara”, puntualizó.

“Ya me quedó clarísimo, tranquila, tú no dijiste nada. Yo saco conclusiones no más. Esperemos que el tiempo siempre nos va a decir las cosas”, añadió ‘Choca’ Mandros previo a cambiar de tema.

Natalie Vértiz aseguró que jamás habla de terceros, pese a que Ale Venturo es su mejor amiga.

