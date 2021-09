La cantante Natti Natasha está inmersa en los preparativos para su regreso a la música tras el nacimiento de su bebé Vida Isabelle. Ahora, la artista dominicana reveló los detalles de su nuevo álbum: el nombre, la lista de canciones y la fecha de lanzamiento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natti Natasha compartió la imagen de la portada de su nuevo álbum. Por si fuera poco, escribió un extenso mensaje en el que revela cuanto significa esta producción para ella.

“Este año Dios me regaló doble bendición, una que era imposible y la otra al estar embarazada corría el mismo riesgo. En el proceso pensé que no podía tener las dos a la vez, pero ÉL me dio las fuerza necesarias para grabar, producir, componer, filmar y hacer de dos bendiciones una”, escribió la cantante.

“Hoy en día cumplí lo que toda mujer desea, tener una familia y aun así seguir haciendo lo que uno ama. Hoy les presento con mucho amor y humildad la combinación de ambas #Nattividad mi mayor proyecto, 24 de septiembre hay un nuevo nacimiento para el disfrute de los fans, gracias por ser parte de mi VIDA #Nattinatasha #newalbum #NattiVidad”, añadió la dominicana.

Entre las sorpresas de este álbum se encuentran feats como “Amor Imposible” con Maluma y “Fue tu culpa” con Fran Rozzano; los demás temas ya los había lanzado en los últimos meses como es el caso de “Las Nenas” (con Cazzu, Farina y La Duraca), “Ram Pam Pam” (con Becky G), “Philliecito” (junto a Nio García y Brray), “Antes que salga el Sol” (con Prince Royce) y el remix de “Qué mal te fue” (junto a Miky Woodz y Justin Quiles).

Los títulos de las canciones que terminan de conformar el álbum de 16 temas son “Frozen”, “Noches en Miami”, “No quiero saber”, “Me felicito”, “Que ilo”, “Arrebata”, “Eleven”, “Hablando de mi” y “Cuento breve”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el avance oficial de “Luis Miguel, la serie, temporada final”

Netflix lanzó oficialmente el primer avance de “Luis Miguel, la serie, temporada final”, la serie protagonizada por Diego Boneta, se estrenará el 28 de octubre del presente año. (Fuente: Netflix)