Los Premios Juventud 2021, que se desarrollaron la noche del último jueves en el estadio Watsco Center de Florida (Estados Unidos), marcaron el regreso a los escenarios de Natti Natasha tras convertirse en madre.

La cantante dominicana llegó al evento acompañada de su pareja, el productor Raphy Pina, y de su hija Vida Isabelle, quien nació el pasado 22 de mayo. La presencia de la pequeña no pasó desapercibida por las cámaras, ni por los presentes.

A través de su perfil de Instagram, Natasha compartió un video en donde la vemos caminando por las instalaciones junto a Raphy, quien en sus brazos lleva a Vida. Además, se puede ver que los presentes se enternecen al ver a la pequeña, quien en todo momento se mantiene muy tranquila.

“Los primeros premios de @queenvidaisabelle noche especial en familia. @pinarecords1, @premiosjuventud una noche inolvidable! ¿Están emocionados como nosotros? ¡Ustedes son parte del proceso!”, escribió en la leyenda del video.

Asimismo, en el perfil de Instagram de Univisión compartieron un video donde vemos a la familia disfrutando el show. “Miren con quién nos encontramos aquí”, dice la persona que graba a la pareja. A lo que Natti responde: “Con la señorita bonita”. “Ahí está viendo el show”, añade Raphy Pina.

La pareja formada por la cantante y su mánager fueron los galardonados al premio “Juntos encienden mis redes” y subieron a la tarima con los tres hijos de él y su pequeña Vida Isabelle.

“Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos y a Dios porque me ha regalado la familia más hermosa que pueda existir”, expresó visiblemente feliz la intérprete de “Sin Pijama”.

El representante también se mostró agradecido y de lo más familiar al agradecer el premio con su hija en brazos. “Yo estoy muy orgulloso porque me he esforzado toda mi vida para conseguir premios para otras personas, y hoy me siento realizado por tener en esta tarima a mi familia. Gracias Natalia por hacerlo posible”.

