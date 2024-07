Nico Politano, tras su paso por bandas como “Autobús”, “Big Pink” y “Golden Cameleon”, decidió que ya era hora de emprender su propio camino, ese que exige mucho más entrega, y sobre todo la convicción de que la música está por encima de modas y tendencias. Es así que, con su tema “Siempre es ahora”, el joven multiinstrumentista ingresa a una nueva etapa como solista, que presentará oficialmente con un concierto este 31 de julio en La Noche de Barranco. ”La verdad que yo tuve un proyecto musical con mis composiciones hace seis años, pero como recién estaba entrando a la industria, quise tomar mi tiempo para conocer un poco más del rubro; saber qué camino escoger, quizás equivocarme un poco antes de emprender solo el rumbo. Luego de todos estos años decidí lanzar mi música, después de haber aprendido alguito”, afirma el joven músico.

¿Tu etapa en las bandas cómo la consideras?

Fue un proceso de aprendizaje, también estaba mucho más chibolo, hoy tengo 24, en ese tiempo tenía 18. Con Autobús, por ejemplo, estuve como tres años más o menos, era mi primer proyecto musical, recién empezaba en la carrera de música, no conocía a mucha gente, no sabía cómo era el movimiento.

Esa experiencia sirvió para que te des cuenta cómo es la industria, por dónde hay que ir.

Exactamente, me faltaba conocer hasta las argollas. Estar en diversas bandas me ha ayudado bastante, me ha mostrado de cómo es el camino de los grupos independientes acá, definitivamente aprendí cuál era el proceso.

Ahora que eres solista serás el responsable de los triunfos y de los fracasos, no habrá a quién echarle la culpa.

En efecto, ya no hay nadie, ahora yo estoy parado al frente, pero felizmente he tenido buenos mentores. Estoy ansioso de seguir sacando música, yo creería que para agosto sale el segundo single, o de repente, antes.

Nico Politano ya tiene listos los 11 temas que formarán parte de su primer álbum como solista.

¿Y ya tienes claro el estilo musical con el que vas a proponer tus temas? Yo creo que me voy a quedar dentro del pop rock, con sus ligeras variantes, el próximo tema se llama “La película”, no es tan pop rock como el que acabo de subir, si no es un poco más soft, más melancólico.

¿Cómo enfrentas el proceso de creación de tus canciones? La verdad que funciona muy diferente, hay momentos en los que te puedo decir, okey esta tarde voy a maquetear esta canción ordenadamente, y la siguiente semana voy a grabar guitarras, todo esquematizado. También hay canciones que puedo terminar en un día, y hay otras que me pueden tomar meses y otras que no terminan de salir.

Cuando sueñas sobre el futuro, sobre lo que esperas de tu trabajo, ¿dónde te ves, dónde te visualizas?

El próximo año me veo tocando mi disco en vivo. En sueños ambiciosos te podría decir mil cosas, pero prefiero medir mis expectativas a corto plazo. Siempre me gusta tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Pero no vas a negar que ya que estás en una industria tan competitiva no te gustaría ser considerado en premiaciones como los Grammy.

¡Ah! Bueno, imposible no soñarlo, imagínate qué lindo sería tener un Grammy, pero me quedo contento con ampliar mis redes de contactos, y comenzar a trabajar con más ánimos en la industria musical, ya sea en este país o afuera. Yo creo que la conexión entre culturas es lo que nutre la música de uno.