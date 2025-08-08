A través de siete canciones —entre baladas orquestales, colaboraciones sensibles y paisajes sonoros que recuerdan a Cerati, John Mayer y Conociendo Rusia— el artista peruano Nico Politano propone un refugio para quienes aman profundamente, dudan intensamente y aún creen que la música puede transformarlo todo. El resultado es ‘Nada es Más Fuerte que el Amor’, su primer disco, el cual respira honestidad desde sus raíces y su expresión como autor.

El estilo del disco transita entre el alternative pop, alternative rock, balada, toques de jazz y folk atmosférico. “Para mí, eso es lo que resume el soft rock que hago”, afirma Nico. En otras palabras, el disco representa una obra emocional y conceptual, que muestra con transparencia lo que duele y lo que sostiene.

La producción musical fue realizada por Nico Politano junto a Carla Gallarday, con excepción de “Callejón”, co-producida junto a Imposible y con la participación especial de Clara Yolks, una de las voces más reconocidas de la escena alternativa peruana. Por otra parte, la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Daniel Luján, Antinori, Carla Gallarday y Nico Politano. Cada canción es una escena con identidad propia, tejida desde el detalle sonoro, la expresividad vocal y una narrativa profundamente íntima.

“Escogí el título porque hay momentos en los que uno se da cuenta que, pese a todo el caos, el amor es lo único que queda. Aunque duela. Aunque cambie. Aunque no funcione. Yo necesitaba ponerle nombre a ese aprendizaje”, sostiene el autor.

Aunque ‘Nada Es Más Fuerte Que El Amor’ es su primer disco como solista, Nico Politano ya tiene un recorrido en la música peruana. Actualmente forma parte de la banda Autobús como guitarrista y del proyecto Big Pink —tributo a Pink Floyd— como guitarrista y cantante. También trabajó como guitarrista en Golden Cameleon.

En 2024 abrió el concierto en Lima de El Zar. Su canción ‘Siempre Es Ahora’ superó las 25,000 reproducciones en Spotify y su videoclip oficial alcanzó más de 10,000 vistas en YouTube. Además, fue programado en Radio Doble Nueve 99.1 FM, una de las emisoras más importantes del rock alternativo en Perú. Su primera colaboración internacional, Estamos Todos Rotos junto al dúo uruguayo ENEMY, fue destacada por Spotify en la playlist editorial “Indie Argentina”.