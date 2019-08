Nicola Porcella y su misterioso mensaje tras su participación en “El valor de la verdad” ( FOTOS)

Síguenos en Facebook

Tras su participación en el programa “El valor de la verdad”, el popular ‘guerrero’ Nicola Porcella –quien respondió 20 preguntas y se llevó 25 mil soles- utilizó sus redes sociales para compartir un misterioso mensaje.

A través de sus stories en Instagram, Nicola Porcella publicó una fotografía del tatuaje que tiene en sus pectorales. “Guerrero de Dios”, se lee en mensaje compartido por el chico reality.

Durante su participación en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”, Nicola Porcella respondió algunas preguntas sobre la polémica que vivió en los últimos días luego de la difusión de imágenes en las que agrede verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Además, una de las últimas preguntas que Beto Ortiz le formuló a Nicola Porcella, fue si aún estaba enamorado de Angie Arizaga y si es que la considera como el amor de su vida.

“Hay un cariño inmenso, puedo decir que me enamoré de ella como no me enamoré de otra persona. Pero ya no, ya pasó mucho tiempo, pero aún hay muchas heridas por sanar para poder ser amigos”, dijo el ’exguerrero’.

“Hasta mis 31 años, lo que he sentido por ella no lo he sentido por nadie. Es una mujer increíble, una luchadora, una mujer que no se dejó caer por nadie. Es la persona que más considero, pero se acabó y listo”, añadió Porcella.

Cabe señalar que tras la polémica, Nicola Porcella fue separado de los programas “Esto es guerra” y “Estás en todas”.