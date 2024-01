Nicola Porcella confiesa que Guty Carrera se disculpó tras pelea: “Es de hombres aceptar sus errores”

Hace unos días, Nicola Porcella reveló que un compañero se encargaba de informar a la prensa peruana sobre todo lo que hacía en México y se rumoreaba de que se trataba de Guty Carrera. El actor contó que el popular ‘Potro’ se comunicó con él para disculparse.

“ Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty Carrera, hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido ”, sostuvo el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’.

Luego, el modelo dijo que le pareció extraña la situación, pues considera que el hijo de Edith Tapia es una buena persona.

“Sé que siempre ha sido un buen chico, por eso me pareció raro ese comentario, pero las cosas se solucionan hablando. Le dije que conmigo cuenta para lo que sea y que paremos estos ataques”, manifestó.

Además, Nicola Porcella afirmó que apoyará a su excompañero de ‘Esto es Guerra’ en su paso por ‘La Casa de los Famosos’.

“Estoy contento de haber podido hablar con Guty porque es un compatriota, es una persona que al igual que yo se la está buscando acá, le deseo lo mejor. No obligaré a nadie a apoyarle, pero decirles que todo está muy bien, me explicó la situación y todo. Todo está solucionado”, concluyó.