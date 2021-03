Tras contar que logró conseguir una cama UCI para su padre que se contagió del nuevo coronavirus, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality recordó la canción que escuchaba siempre con su padre y le pidió que se recupere para poder escucharla a todo volumen.

“No sabes lo orgulloso que estamos de ti, papá, a pesar de todo sigues peleando y demostrándonos lo fuerte que eres, dale un poquito más que te estamos esperando para irnos a Barlovento a pescar”, escribió en otra de sus historias.

Asimismo, acompañó este mensaje con una fotografía en la que aparece junto a su hermano y su padre cargando a su pequeño hijo.

Cabe mencionar que el cantante Daniel Lazo se encuentra pasando por una situación similar, pues contó que busca un ventilador mecánico para su padre que está internado en un hospital de Ayacucho. Es por ello que Nicola Porcella también decidió compartir este pedido en sus redes sociales.

Padre de Nicola Porcella tiene COVID-19

El integrante de ‘Esto es Guerra Puerto Rico’, Nicola Porcella, anunció a través de sus historias en Instagram, que su padre dio positivo a COVID-19. El ‘‘guerrero’ se mostró muy preocupado debido a que su progenitor padece algún tipo de enfermedad cardíaca.

“Ayer me enteré de que mi papá tenía COVID-19, no me habían querido contar para que no me preocupe y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado… Si hoy me ven un poquito desganado en el programa es por lo que ya les conté. Muchas gracias a todos”, dijo Nicola Porcella en el video que compartió con sus seguidores.

VIDEO RECOMENDADO

Hijo de Nicola Porcella cumple su sueño y se lanza como youtuber de videojuegos

CORREO - Hijo de Nicola Porcella cumple su sueño y se lanza como youtuber de videojuegos